Frau (36) griff zu Küchenmesser und stach Ex-Partner in den Bauch

Eine 36-Jährige soll ihrem Ex-Lebensgefährten vergangenen Donnerstag in Eggendorf (Bezirk Wiener Neustadt) im Zuge eines Streits mit einem Küchenmesser in den Bauch gestochen haben.

Nachbarn entdeckten den 37-Jährigen gegen 18 Uhr, er wurde mit einer Stichwunde ins Spital gebracht. Die Verdächtige aus Wiener Neustadt wurde an ihrer Wohnadresse festgenommen.

Nicht geständig

Die Frau war nach Polizeiangaben von Montag nicht geständig und wurde in die Justizanstalt gebracht. Die 36-Jährige steht unter dem Verdacht der absichtlich schweren Körperverletzung, teilte die Polizei in einer Aussendung mit.

Der Mann aus dem Bezirk Wiener Neustadt wurde im Universitätsklinikum der Statutarstadt behandelt.