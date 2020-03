Streit: Empörte Mediziner drohen mit Boykott

„Ich kann mich nicht erinnern, jemals so viele Nachrichten an einem Wochenende bekommen zu haben“, sagte Christoph Reisner, Präsident der niederösterreichischen Ärztekammer. Zahlreiche niedergelassene Ärzte drohen nun, ihre freiwilligen Dienste an den Nagel zu hängen. Wer seine Ordination an Wochenenden oder Feiertagen öffnet, tut dies nämlich freiwillig. Die Aussagen von Bachinger hätten jedoch für so große Verärgerung gesorgt, dass viele ab sofort nur noch „Dienst nach Vorschrift“ machen wollen.

Seit vergangenem Jahr ist der Bereitschaftsdienst nicht mehr Pflicht. Seitdem bleiben die Praxen vielerorts zu. Momentan sind 49 Sprengel in Niederösterreich zu weniger als 76 Prozent der Bereitschaftszeit – also unterdurchschnittlich – besetzt. Machen die Ärzte ihre Drohung also wahr, verschärft sich die Situation weiter. In einer Aussendung der Ärztekammer hieß es, die Ärzte erwarteten sich eine Entschuldigung vom Patientenanwalt Bachinger. Dieser sieht dazu aber keinen Anlass.

„Da müsste ich mich bei unserem Gesundheitssystem entschuldigen, nicht bei den Ärzten. Was ich kritisiere, ist nicht die Arbeit einzelner Personen, sondern das System, das dahinter steht“, stellt Bachinger klar. Die Patienten nun dafür bezahlen zu lassen, hält er für absurd. „Es geht hier nicht um persönliche Befindlichkeiten, sondern darum, dass eine gesundheitliche Versorgung sichergestellt ist“, so Bachinger.