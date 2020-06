Strandfeeling am Leiner-Areal in Wiener Neustadt

In Wien sind sie seit Jahren der große Renner in heißen Sommernächten. Ob Tel Aviv Beach, Sand in the City oder Strandbar Herrmann: Tausende stecken gerne bei einem Spritzer oder Cocktail die Füße in den Sand und genießen ein wenig „Bacardi-Feeling“ inmitten der Stadt.

Das Konzept von temporären Pop-up-Bars in der warmen Jahreszeit könnte nun auch auf Niederösterreich überschwappen. Im Moment versuchen die Betreiber des Wiener Szene-Clubs Platzhirsch eine Art Beachclub am Leiner-Areal in der Wiener Neustädter Innenstadt zu verwirklichen.

Bei den Verantwortlichen der Stadtregierung, wo das Konzept bereits vorgestellt wurde, stößt die Idee jedenfalls auf Anklang. ÖVP-Bürgermeister Klaus Schneeberger begrüßt das Gastronomie-Projekt im Sinne der Innenstadtbelebung.

Wiener Neustadt hat mit dem Himmelblau bereits einen mondänen Beachclub am Achtersee. Geht es nach Sascha Hauer vom Wiener Club Platzhirsch, kommt demnächst ein weiterer Sandspielplatz für Durstige in der City dazu. Man stehe noch in Verhandlungen und rechne mit einer baldigen Entscheidung. Mehr wollte Hauer gegenüber dem KURIER nicht dazu sagen.