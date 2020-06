Drei Beamte suspendiert, Brandstetter startet Reform

Die Unterbringung und Versorgung dieser Menschen ist schwierig. Und nur selten erwünscht. Selbst Justizwachebeamte legen sich quer, wenn geistig Abnorme in ihre Anstalt kommen sollen – so geschehen etwa vor eineinhalb Jahren in Sonnberg im nö. Weinviertel. 60 bis 70 Rechtsbrecher sollten untergebracht werden, der Personalstand allerdings wäre gleich geblieben. Personalvertreter stiegen auf die Barrikaden, die Bevölkerung befürchtete das Schlimmste und auch regionale Politiker machten gegen das Projekt Stimmung. Ergebnis: Das Projekt wurde abgeblasen.

Im Idealfall werden derartige Täter wieder auf ein Leben in Freiheit vorbereitet. Doch das scheitert in der Realität allzu oft.

In Unternalb bei Retz sollten 12 bis 14 Männer vom Verein „pro mente Plus“ betreut werden. Ergebnis: Sofort startete die Bevölkerung eine Unterschriftenliste gegen das Projekt. Da halfen auch die Beteuerungen von pro-mente-Plus-Geschäftsführer Christian Rachbauer nicht: „Weder Sexualstraftäter, noch Pädophile oder Mörder wären darunter.“ Und auch die Statistik zählt da nichts. Denn von den bisher Betreuten wurde kein einziger rückfällig. Ergebnis: Projekt gestorben.

Als die Nachbetreuung kurz darauf im nahen Maissau geplant war, dasselbe Bild: „Hier gibt’s viele junge Familien mit Kindern. Meine Tochter will künftig nicht mehr alleine daheim sein“, war eine Anrainerin besorgt. Und auch die Gemeindespitze war sich rasch einig: „Wir lehnen das strikt ab, wir sehen eine Gefahr für unsere Schulkinder, die in der Nähe des Wohnheimes bei den Bushaltestellen warten. Wir werden dagegen auftreten“, kündigte Vizebürgermeister Karl Frühwirth an. Mit Erfolg. Auch hier wurde der Gegenwind zu heftig.