Stockerau: Rheuma-Ambulanz hat neue Räumlichkeiten

Eigentlich trennen nur wenige Meter die neue Rheuma-Ambulanz im Landesklinikum Stockerau von ihren alten, fensterlosen Räumlichkeiten im Erdgeschoss, dennoch war der Umzug in den dritten Stock ein Meilenstein für die Abteilung: Seit 1999 wurde der Fachbereich am Standort Stockerau schrittweise aufgebaut, seit 2002 befindet sich hier das NÖ Kompetenzzentrum für Rheumatologie. Bis zu 8.000 Patienten werden jährlich versorgt, Tendenz steigend. Viele gute Gründe also, um die bisherigen Räume, die liebevoll "Bergwerk" genannt wurden, gegen die lichtdurchflutete Abteilung im Obergeschoß zu tauschen, in der früher die Tagesklinik untergebracht war.

Vier große Behandlungszimmer stehen nun für die Betreuung der Patienten zu Verfügung. Zusätzlich gibt es einen größeren Raum für Infusionstherapien, der vier Plätze bietet. Neben dem pflegerischen Stützpunkt wurde auch eine administrative Leitstelle errichtet, damit für einen reibungslosen Ablauf gesorgt ist.

Mehr Wohlbefinden

"Gerade in der Betreuung von SchmerzpatientInnen macht die optimale Gestaltung der Behandlungsumgebung einen nicht zu unterschätzenden positiven Faktor aus - sowohl für PatientInnen als auch für BehandlerInnen", sagte die Leiterin der Abteilung, Primaria Judith Sautner, bei der feierlichen Eröffnung der Räume. Sie und ihr Team würden Menschen behandeln, die chronisch krank sind und unter Schmerzen leiden. Umso wichtiger sei das Wohlbefinden von Ärzten, Pflegern und Patienten. Das unterstrichen auch der kaufmännische Direktor Anton Hörth sowie der ärztliche Direktor Rainer Ernstberger.

Die Rheumatologie ist ein Aushängeschild für das Landesklinikum. Es ist die einzige Ausbildungsstelle in Niederösterreich für diesen Fachbereich, außerdem unterrichten die Spezialisten aus Wien an der Karl-Landsteiner-Universität für Gesundheitswissenschaften. Für die Geschäftsführerin der Gesundheitsregion Weinviertel, Katja Sacher, ist "die Abteilung Rheumatologie und die Rheumaambulanz am Landesklinikum Stockerau ist weit über die Region hinaus von immenser Bedeutung. Nicht umsonst konnten wir gerade hier das Kompetenzzentrum etablieren."