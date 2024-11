Stockerau: Die „Krumpenwossa Teifln“ sind los

Es war einmal vor längst vergangener Zeit, als der Rote Heinz, ein Holzknecht stark wie ein Bär, in der Stockerauer Au einen Pakt mit dem Teufel schloss.

„Mit einer Truhe Gold kannst du dir einen Tag im Jahr erkaufen, an dem ihr die Grenze überschreiten dürft.“ Der Teufel sah ein, dass hier nicht mehr zu holen war und ließ sich auf den Handel ein. Die Jungteufel brachten die Truhe mit Gold und übergaben sie dem Roten Heinz. Am nächsten Tag verteilte er den Schatz an die armen Stocker, Holzfäller und Taglöhner. Er war bis ins Greisenalter ein hochgeachteter Mann.