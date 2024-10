Frauenberatungsstelle feiert Jubiläum: „Es braucht uns genauso wie 1989“

Es ist ein Bild, das mehr als Tausend Worte sagt. Vier Frauen haben sich vor einem Gebäude in Hollabrunn für ein Foto zusammengefunden. Sie sind gelöst, sie lachen, sie freuen sich. Der Tatendrang, er ist ihnen anzusehen.

Wohl umso mehr, weil der Weg zu diesem Schnappschuss alles andere als leicht war. Tatsächlich mussten Gundi Dick , Roswitha Tscherkassky , Elisabeth Zotter und Esther Schönherr echte Pionierarbeit leisten, um an diesem 4. Oktober im Jahr 1989 ihr Herzensprojekt feiern zu dürfen. Denn Frauenberatungsstellen waren Ende der 80er-Jahre ein Novum. Was die Gründung des Vereins „Frauen für Frauen“ vor mittlerweile 35 Jahren umso bedeutsamer macht.

Mehr als Arbeitslosigkeit

Dabei hatte alles als Arbeitsmarktprojekt begonnen. Der Eiserne Vorhang hatte das Weinviertel geprägt; die Wirtschaft lag am Boden, die Arbeitslosigkeit stieg. Viele Erwerbstätige mussten pendeln oder zogen nach Wien. Besonders betroffen von diesen Entwicklungen waren Frauen; die Frauenarbeitslosigkeit in der Region stieg überproportional stark an, weshalb die Arbeitsmarktverwaltung (später Arbeitsmarktservice) beschloss, Maßnahmen dagegen zu setzen.

Doch bei Interviews mit Frauen im gesamten Weinviertel stellte sich schnell heraus: Die Arbeitslosigkeit war zwar ein Problem, aber bei Weitem nicht das einzige. „Das, was im Jargon der Arbeitsmarktverwaltung ’Vermittlungshindernisse’ hieß, wurde sehr konkret“, schildert Gundi Dick, Mitbegründerin und von 1991 bis 1993 dessen Obfrau.

Nämlich die Unvereinbarkeit von Beruf und Familie, fehlende Kindergärten, unterhaltssäumige Väter, mangelnde oder überholte Berufsausbildung sowie Wohnungsprobleme, Schulden, eingeschränkte Mobilität oder gesundheitliche Probleme. Und auch Gewalt in Ehe oder Partnerschaft waren damals keine Seltenheit – dafür ein umso größeres Tabuthema in der Gesellschaft.