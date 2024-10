Stripfing: Das Dorf der Rapid-Bezwinger

Voller Begeisterung hüpften nämlich die Spieler des SV Stripfing am Rasen auf der Hohen Warte in Wien, als sie den Sieg erkämpft hatten. In einer spannenden zweiten Halbzeit konnte der Außenseiter im Spiel gegen den SK Rapid Wien nicht nur ausgleichen, sondern auch das entscheidende Tor zum 2:1 erzielen.

Von feierlicher Siegeslaune fehlt am Donnerstagmorgen in Stripfing (Bezirk Gänserndorf) jede Spur, denn die Straßen des Orts sind äußerst ruhig und verlassen. Diese Stille steht absolut im Gegensatz zum grandiosen Ergebnis des Matches vom Vortag.

Strahlende Gesichter Was sagen die Einwohner von Stripfing zum sensationellen Erfolg der Mannschaft? Der KURIER stellte sich diese Frage und begab sich am Donnerstagvormittag in den Ort, um Meinungen einzuholen. Auf den Straßen zeigt sich ein Einwohner, der seinen Stolz und Respekt gegenüber der Mannschaft gut gelaunt ausdrückt. Herbert Mangl freut sich über den unerwarteten Sieg: „Alle Achtung vor den Spielern. Als Fan und Stripfinger, der schon immer hier wohnt, bin ich sehr stolz.“ Völlig anders sieht das sein Freund, der sich ganz klar als Rapidler identifiziert.

© Stefanie Grasberger Herbert Mangl präsentiert sich stolz nach dem Sieg des SV Stripfing vor seiner Heimatgemeinde

Adam Wozny wohnt ganz in der Nähe des örtlichen Sportplatzes. Er erstrahlt beim Thema Fußball sofort. Früher spielten sein Sohn sowie sein Enkel beim Verein, was ihn nun besonders stolz macht. Gemeinsam mit seiner Familie verfolgt er regelmäßig die Matches, weshalb er auch vor einigen Jahren eine Saisonkarte für die Spiele besaß. Am Sportplatz ist Vereinsmitglied Herfried Brandhuber am Donnerstagvormittag beim Rasenmähen. Bei einer Tasse Kaffee im Vereinshaus berichtet er freudig von seinem Erlebnis beim Match in Wien. Er war selbst vor Ort und schildert nun seine Eindrücke.

© Grafik

Unmögliches wird möglich „He, die sind unglaublich!“ hat Brandhuber am Mittwochabend auf der Hohen Warte Fußballfans jubeln gehört. Er selbst saß gelassen im VIP-Bereich, wo er das Spiel mehrheitlich auf seinem Handy verfolgte. „Ich habe den Sieg gespürt“, sagt er bestimmt. Brandhuber glaubte fest an den Erfolg der Mannschaft und hielt während des Spiels die ganze Zeit daran fest: „Für mich ist das Ergebnis unglaublich und hat meine Erwartungen gänzlich übertroffen.“ Die Situation des Spiels erinnert Brandhuber auch an ein prägendes Zitat aus der Vergangenheit.