NÖ: Traditionsfleischerei muss die Pforten schließen

Schlechte Nachrichten teilte eine Amstettner Traditionsfleischerei nun zum Monatsende ihren Stammkunden und den Feinschmeckern in der Region mit.

Der Firmenchef ließ am Donnerstag auf der Facebook-Seite des Betriebs wissen, dass er sein Unternehmen zusperrt .

Der Grund für das Aus sind weiterhin ungelöste wirtschaftliche Probleme nach einem im Juni eröffneten Insolvenzverfahren.

"Schließen unsere Türen"

"Nach über 65 Jahren müssen wir uns von dem verabschieden, was uns so sehr am Herzen lag. Die Fleischerei Schatz wird ihre Türen schließen, und wir blicken mit schwerem Herzen auf die vielen Jahre zurück, die wir gemeinsam durchlebt haben.“