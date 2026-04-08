Stift Heiligenkreuz: Apostolische Visitation nach schweren Vorwürfen

Anonyme Briefe und schwere Vorwürfe hatten für Unruhe und grobe Missstimmung im Stift Heiligenkreuz gesorgt. Die Folge war eine Untersuchung des Vatikans. Mit Dekret vom 5. Juni 2025 hatte das Dikasterium für das geweihte Leben eine Apostolische Visitation der Zisterzienserabtei angeordnet und Abtprimas Jeremias Schröder sowie Christine Rod, Generalsekretärin der Österreichischen Ordenskonferenz, zu Visitatoren bestellt. Nach eingehenden Gesprächen mit 90 Mönchen und zahlreichen externen Personen findet diese Visitation mit heutigem Tag einen Abschluss, heißt es vonseiten der Zisterzienserabtei in einer Stellungnahme am Mittwoch.

Brief vorgetragen Der Abtpräses der Österreichischen Zisterzienserkongregation, Pius Maurer, hat am 8. April im Rahmen eines Konventkapitels von Heiligenkreuz den an die Mönche von Heiligenkreuz adressierten Brief des Dikasteriums vorgetragen. Visitatorin Christine Rod stellte sich ersten Anfragen der Mönche und erklärte die Erkenntnisse der Visitation. „Jeremias Schröder und Christine Rod werden zu einem späteren Zeitpunkt noch eingehender über die Ergebnisse der Visitation mit dem Konvent sprechen“, kündigt man seitens des Stiftes Heiligenkreuz an. Wie es in der Stellungnahme heißt, werden sich die Mönche des Stifts mit den Anweisungen des Dikasteriums in den kommenden Monaten und Jahren intensiv beschäftigen „und damit an einer Vertiefung des Glaubenslebens und der Zukunftsfähigkeit der Gemeinschaft arbeiten“.

In einem Mehrpunkteplan hat das Dikasterium dem Stift genaue Anweisungen erteilt. Festgeschrieben sind darin folgende Punkte: optimierte Kommunikationsfähigkeit der Gemeinschaft nach innen und außen, die allein aufgrund der Größe des Konvents (über 100 Mönche) erforderlich ist.

strategische Überlegungen zur Zukunft des Stiftes und Priorisierung der Aufgaben

Reflexion der theologischen und spirituellen Ausrichtung

Vertiefung der Heranführung junger Menschen an das monastische Leben und das Priestertum

sowie eine Schärfung von Identität und Selbstbild des Stiftes Heiligenkreuz

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Visitatorin Christine Rod berichtet, sie habe „in den Monaten der Visitation Heiligenkreuz als spirituellen Ort kennengelernt und eine große Kooperationsbereitschaft erleben können. Die Anweisungen des Dikasteriums stellen einen wichtigen Handlungsrahmen für die Zukunft des Stiftes dar.“ Kirchliche und staatliche Vorgaben „Wenn es Vorwürfe gegen einzelne Mitglieder der Gemeinschaft gibt, wird in Heiligenkreuz entsprechend der kirchlichen wie staatlichen Vorgaben gehandelt. Die Apostolische Visitation war für die Gemeinschaft von Heiligenkreuz ein wertvoller Impuls zu einer langfristig positiven Entwicklung“, erklärt Abtpräses Pius Maurer.