Statuen aus Wiener Neustädter Dom gestohlen

Generell war die Zahl der Kunst- und Kulturgut-Diebstähle in Österreich zuletzt leicht rückläufig. Laut dem Sprecher des Bundeskriminalamts, Vincenz Kriegs-Au, weist die Kriminalstatistik im Jahr 2018 179 Kunstdiebstähle aus, im Vorjahr waren es 144 angezeigte Straftaten (22 davon in Niederösterreich). „Die Aufklärungsquote liegt bei 36 Prozent. Am begehrtesten sind sicher Statuen, an denen die Täter wertvolle Materialien wie Gold vermuten“, so Kriegs-Au.

Oft entpuppen sich diese vermeintlichen „Goldschätze“ bei genauerer Betrachtung jedoch als Reinfaller, weil es sich um billige Imitate oder Messing handelt. „Die Erfahrung zeigt, dass man es sehr oft nicht mit schlauen Profis zu tun hat, sondern eher mit wenig erfahrenen Gelegenheitsdieben“, sagt Kriegs-Au.

Aber es gibt auch Ausnahmen, wie ein aufsehenerregender Kunstraub aus dem Vorjahr zeigt. Gewiefte Täter hatten in der Wasserburg Burgschleinitz im Bezirk Horn einen beachtlichen Coup gelandet.

Die Einbrecher waren zwischen 31. Jänner und 3. Februar 2019 gewaltsam in das nicht öffentlich zugängliche Schloss eingedrungen.