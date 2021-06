Startschuss für Auslandstourismus: NÖ Werbung in Nachbarländern

Sowohl metaphorisch als auch wörtlich werden Brücken zwischen der Slowakei und Niederösterreich gebaut. Rechtzeitig zur Niederösterreichischen Landesausstellung 2022 im Marchfeld soll die neue Brücke bei Marchegg fertiggestellt werden. Fußgängerinnen und Fußgänger sowie Radfahrerinnen und Radfahrer können dann gemütlich die Grenze passieren.

Und auch der Ausbau der Marchegger Ostbahn, der 2025 abgeschlossen wird, soll zur verstärkten Kooperation zwischen den Ländern beitragen.

Ein Wirtschaftsstandort

"Wir werden auch als ein Wirtschaftsstandort angesehen", so der Landesrat. Ein gutes Beispiel dafür sei die Produktionsfirma "Maplan", die in Kottingbrunn ihren Hauptsitz und in der Slowakei eine Außenstelle hat.

Aufgrund der Nähe zu Niederösterreich werden in der Slowakei Teile für die Maschinen vorproduziert und in Kottingbrunn zusammengesetzt. Sowohl Spitzgießmaschienen als auch Gummi- und Silikonprodukte werden in 60 Länder exportiert; 45 bis 50 Millionen Euro Umsatz generiert das Unternehmen jährlich. Trotz Corona erwartet sich die Geschäftsführung heuer ein Rekordjahr.