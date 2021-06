Geht ein Köpfler schon? So warm sind die Seen in St. Pölten

Der KURIER berichtet verstärkt aus der Landeshauptstadt St. Pölten. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Stadt informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Ganz St. Pölten" anmelden.

Es ist angerichtet in der Landeshauptstadt: Nach einem ungewöhnlich kalten Mai, haben die Temperaturen endlich angezogen. Wer in den Sommermonaten Abkühlung im Wasser sucht, dem bieten sich in St. Pölten gleich mehrere Auswahlmöglichkeiten.

Neben dem Citysplash im Süden der Stadt, garantieren die Viehofner Seen und der Ratzersdorfer Badesee Natur pur. Und auch die ersten Badegäste wurden bereits gesichtet. Kein Wunder, beträgt doch die Wassertemperatur in den Viehofner Seen bereits 19 Grad, in Ratzersdorf gar schon 20 Grad.