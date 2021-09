"Starthilfe für Menschen geben, die nicht untätig sein wollen"

„Hier wächst viel mehr als nur Gemüse“, sagt Delshad Bazari und schaut lächelnd auf die Beete in Sichtweite des Traiskirchner Flüchtlingslagers. „Und das hier war auch mein Startpunkt, eine Neugeburt.“ Im Oktober 2014 kam der Syrer nach Österreich, 2015 wurde er in der „Flüchtlingskrise“ selbst zum Helfer, als Übersetzer am Wiener Hauptbahnhof und dann als Koch im Flüchtlingslager. „500 Portionen Essen haben wir da täglich zubereitet“, erinnert er sich.