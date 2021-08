Riesenärger in NÖ: Unbekannte zerkratzten 34 Autos

Böse Überraschung für Dutzende Autobesitzer im Bezirk Baden in Niederösterreich. Unbekannte zerkratzten 34 Autos, die in Traiskirchen und Möllersdorf abgestellt waren. Dabei dürften die Täter mit spitzen Gegenständen teilweise die Seiten zerkratzt und das "Anarchie-Zeichen" in Motorhauben geritzt haben. Weiters wurden Embleme gewaltsam von den Fahrzeugen entfernt.

Hinweise werden erbeten

Laut Landespolizeidirektion trieben die Vandalen von 18. bis 27. August ihr Unwesen. Sachdienliche Hinweise werden unter bei der Polizeiinspektion Traiskirchen unter 059133-3313 erbeten.