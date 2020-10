Start-up: 100 Tampons für einen Baum

Die Tampons, Binden und Slipeinlagen von „Happy Mona“ werden in Spanien hergestellt, in St. Pölten in Papier verpackt, sind auf Hautverträglichkeit geprüft und biologisch abbaubar. Die Produkte werden nur in Großpackungen angeboten, um die Transportwege effektiv zu nutzen und Verpackungsmaterialien einzusparen.

Zudem wird für jede verkaufte Produktschachtel ein Baum gepflanzt. „Wir investieren in die Organisation Eden Reforestation, die in Entwicklungsländern daran arbeitet, durch Abholzung zerstörte Naturlandschaften wieder aufzubauen“, erklärt Charly Messner stolz. 16.350 Bäume wurden bisher gepflanzt.

Wachstum trotz Krise

Während besonders die vergangenen Monate Corona-bedingt viele Unternehmer vor finanzielle Herausforderungen stellten, konnte „Happy Mona“ ein gehöriges Wachstum verzeichnen: „Wir haben eine massive Nachfrage verspürt. Deswegen wollen wir weitere Produkte auf den Markt bringen, die unseren Ansprüchen gerecht werden“, verspricht der 46-Jährige. Mehr dazu will er aber noch nicht verraten.