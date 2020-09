Bauchschmerz-Tage: Umfrage zeigt drastische Probleme mit der Regel

Jede sechste erwachsene Frau entsorgt ihre Monatshygiene teilweise oder immer über die Toilette. Bei jungen Mädchen ist diese Zahl noch eklatanter: Laut einer früheren Umfrage der erdbeerwoche unter 1.100 Jugendlichen entsorgen 83 Prozent der Mädchen ihre Monatshygiene über das WC.

Dies stellt ein massives ökologisches und ökonomisches Problem für die Abwässer dar.

Laut einer Aussendung der steirischen Kläranlagen fallen jedes Jahr rund 1200 Lkw-Ladungen an Material an, das im Kanalsystem nichts verloren hätte. Hochgerechnet verursache das unnötige Kosten von jährlich 16 Millionen Euro. Auch in Wien sind Schätzungen zufolge rund 20 Prozent der Störstoffe in der Kläranlage Monatshygiene-Produkte.

Aus diesem Grund hat die Wasser-Jugendplattform "Generation Blue" des Bundesministeriums für Landwirtschaft, Regionen und Tourismus gemeinsam mit dem Menstruations-Aufklärungsprojekt Ready for Red 2019 eine Kampagne zur korrekten Entsorgung von Hygieneprodukten gestartet.

Es geht darum, für die Schulen konkrete Handlungsanleitungen auszuarbeiten und ihnen diese bekannt zu machen. Schulen und Jugendeinrichtungen können kostenloses Informationsmaterial der Kampagne bestellen, einen Aufklärungsfilm mit der bekannten österreichischen Influencerin Lifestylena gibt es auch.