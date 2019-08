Menstruationsunterwäsche: So empfehlenswert sind Menstruations-Slips

Einfache Pflege

Nach Gebrauch werden Menstruations-Slips zunächst kalt von Hand ausgewaschen und dann in der Maschine gewaschen, dies kann auch mit anderer Wäsche erfolgen. Anschließend werden die Slips an der Luft getrocknet, was etwas länger dauern kann als bei regulärer Unterwäsche, da der Schutzbereich aus mehreren Schichten besteht.