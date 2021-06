Starkes Team marschierte 1.300 Kilometer für den Tierschutz

Hinter der Initiative steckt der Tierschutzverein „Robin Hood“ mit Sitz in St. Leonhard am Forst im Bezirk Melk. Seit 26 Jahren setzt sich Gründerin Marion Löcker für Streunerhunde in Rumänien ein. „Mit den Spenden werden wichtige Kastrationskampagnen finanziert und Reparaturen im Tierheim Fiducia durchgeführt“, sagt Löcker.