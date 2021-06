Bezirk Horn. Absolut unpassend zur Jahreszeit und im Stil des Auftritts, war der Besuch des Krampusses in einem 24-Stunden-Shop im niederösterreichischen Waldviertel. Ein unbekannter Gauner hatte sich in der Nacht zum Freitag der Vorwoche die Maske des Gehörnten übergestülpt und in dem regionalen Feinkostladen im Wallfahrtsort Maria Dreieichen (Bezirk Horn) trotz Videokamera die Kühlvitrinen leer geräumt.