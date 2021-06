Autotür geöffnet: Radfahrerin in Niederösterreich schwer verletzt

Eine 67-jährige Radfahrerin ist am Samstag bei einem Verkehrsunfall in Ternitz (Bezirk Neunkirchen) schwer verletzt worden. Die Frau fuhr an einem am rechten Fahrbahnrand geparkten Kleintransporter vorbei, als der 29-jährige Lenker plötzlich die Fahrertür öffnete. Die Radfahrerin krachte gegen die Tür und kam zu Sturz, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich am Sonntag.

Die Verletzte wurde mit der Rettung ins Landesklinikum Wiener Neustadt gebracht. Der 29-jährige Wiener gab laut Polizei an, dass er kontrolliert habe, ob er gefahrlos aussteigen könne, habe die Niederösterreicherin dabei aber wohl übersehen.