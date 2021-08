Stark alkoholisierter Geisterfahrer verursacht Unfall in NÖ

Ein 18-Jähriger aus dem Bezirk Neunkirchen in Niederösterreich hat in der Nacht auf Sonntag im Gemeindegebiet von Enzenreith (Bezirk Neunkirchen) als "Geisterfahrer" auf der S 6 (Semmering Schnellstraße) einen Unfall verursacht. Dies teilte die Polizei am Sonntag in der Früh mit.

Der junge Mann sei auf der falschen Richtungsfahrbahn in Richtung Bruck an der Mur an die Leitschiene gefahren, wodurch diese in der Länge von zehn Metern beschädigt worden sei.

Am Beifahrersitz sei ein schlafender 19-Jähriger gesessen. Beide Männer hätten den Unfall unverletzt überstanden. Ein durchgeführter Alkomatentest habe beim Lenker eine Alkoholisierung von 2,5 Promille ergeben, so die Polizei. Dem Mann sei der Führerschein abgenommen worden.