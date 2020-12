Star-Cellistin Harriet Krijgh lädt zu sich nach Hause

Und der ist ziemlich voll. Wie viele Konzerte spielen Sie im Jahr?

Das heurige können wir wegstreichen. Im letzten Jahr waren es 100 bis 120. Es ist eine Mischung aus Solo- und Kammermusik im Ensemble, die ich spiele. Ich brauche beides und möchte keines missen. Es bereichert mich in meinem Dasein – persönlich und musikalisch.

Es klingt dennoch stressig.

Ja, in einer vollen Saison passt sich das ganze Leben an das Konzertleben an. Kaum ein Tag ist wie der andere, oft ist man am nächsten Tag schon wieder in einer anderen Stadt. Man ist einerseits voll fokussiert auf das, was man in dem Moment macht, aber gleichzeitig schon in den Vorbereitungen auf die Woche danach, dazwischen ist man im Auto, Zug oder Hotel. Da ist es wichtig, dass man sich Ruhephasen nimmt und aufpasst, dass man nicht gelebt wird. Diese Ruhephasen braucht die Musik und die brauche ich. Das musste ich aber auch erst lernen und ist nach wie vor nicht leicht zu planen.