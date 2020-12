Jubiläum in Grafenegg mit fulminanten Programm

Die 15. Saison im kommenden Jahr beginnt in Grafenegg gewohnt fulminant mit der Sommernachtsgala am 10. und 11. Juni. Darauf folgen Sommerkonzerte (26. Juni bis 7. August) und das Festival (13. August bis 5. September). Aufgrund der aktuellen Covid-19-Situation wird zunächst nur eine reduzierte Anzahl an Tickets angeboten, dennoch wurde das Programm „voll Zuversicht“ präsentiert.

Bei den Sommerkonzerten sind auch Events, die heuer abgesagt wurden, darunter ein lateinamerikanischer Abend mit Juan Diego Florez („Besame mucho“). Mnozil Brass kommen wieder, das European Union Youth Orchestra hat unter anderem die Alpensymphonie von Richard Strauss im Repertoire. Nachgeholt wird auch die Grafenegg Academy.

Das Festival unter der künstlerischen Leitung von Rudolf Buchbinder wird am 13. August mit Giuseppe Verdis „Messa da Requiem“ eröffnet, als Solisten sind Krassimira Stoyanova, Anita Rachvelishvili, Piotr Beczala und René Pape angekündigt.

Als „zentrale Säulen“ der Jubiläumssaison nennt Buchbinder „die Philharmoniker aus Wien, München und Prag“, am Dirigentenpult stehen unter anderem Zubin Mehta, Valery Gergiev, Semyon Bychkov, Herbert Blomstedt und Andres Orozco-Estrada. Insgesamt sind beim Festival 15 Abendkonzerte und vier Matineen an vier Wochenenden vorgesehen.