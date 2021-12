Stadtgemeinde Groß-Enzersdorf zeigt ihr „kaufmännisches Talent“

Längst gibt es das Brettspiel „Das Kaufmännische Talent“ in unterschiedlichsten Ausführungen. Nach langem Hin und Her hat sich nun auch Groß-Enzersdorf (Bezirk Gänserndorf) in einem eigenen DKT verewigt. „Während des Lockdowns haben wir uns gesagt: Wann, wenn nicht jetzt. Schließlich sind die Leute jetzt zu Hause und spielen“ so der Obmann des Stadtmarketingvereins Berthold Heissenberger. Deshalb habe man sich an die Umsetzung des Spieles gewagt. „Neben Groß-Enzersdorf, das natürlich das Teuerste ist“, sagt Heissenberger lachend, „haben auch die umliegenden Katastralgemeinden Eingang in das DKT gefunden“.