Stadler bekundet Lust nach mehr

Wie nicht anders erwartet, wird St. Pöltens Bürgermeister Matthias Stadler bei den anstehenden Gemeinderatswahlen am 24. Jänner des nächsten Jahres als SPÖ-Spitzenkandidat antreten. Die drei Führungsgremien der SPÖ haben ein 84-köpfiges Kandidatenteam und die mittlerweile vierte Spitzenkandidatur Stadlers einstimmig abgesegnet.

So nebenbei auch wieder zum St. Pöltener Parteivorsitzenden gewählt, war Stadler bei der Bekanntgabe seiner neuerlichen Kandidatur am Donnerstag bemüht, nur ja keine Eintönigkeit zu vermitteln. Er richtete den Fokus auf die Kandidatenliste und die vielen neuen Namen, die dort zu finden sein werden. „Jung, weiblich und vielfältig wie noch nie“, sei sein Team, sagte der Langzeitbürgermeister und trat auch gleich mit der Vorstellung einiger neuer Gesichter den Beweis an.