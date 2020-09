Gemeinderatswahl: Neos suchen Themen und Kandidaten

„Da geht noch mehr, da geht noch was!“ Mit diesen Slogans starten die Neos frühzeitig in den St. Pöltener Gemeinderatswahlen. Die Spatzen würden es bereits von den Dächern pfeifen, dass ein früher Wahltermin im Jänner 2021 anstehe, begründet die Landessprecherin Indra Collini den Frühstart der Neos.

Dieser hat allerdings auch noch den Hintergrund, dass die Pinken in der Landeshauptstadt auch erst über eine Kampagne nach geeigneten Kandidaten und Themen für die Wahl finden müssen. "Mutige Bürger, die in den Gemeinderat gehen wollen, Menschen die bereit sind anzupacken“, wolle man ansprechen sagt Landesgeschäftsführerin Kristina Janjic. Über Internetforen und im direkten Kontakt will man potenzielle Kandidaten suchen.