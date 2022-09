Stadiondebatte: ÖFB-Frauen wechseln von Wr. Neustadt nach St. Pölten

In der Debatte um das zu kleine Stadion für die Heimspiele des Fußball-Frauen-Nationalteams in Wiener Neustadt ist eine Entscheidung gefallen. Bereits das nächste Heimmatch in der laufenden WM-Qualifikation soll im Oktober nicht mehr in Wiener Neustadt, sondern in der 8.000 Zuschauer fassenden NV Arena in St. Pölten stattfinden.

Österreichs Fußball-Frauen-Nationalteam würde das wohl entscheidende Spiel um eine WM-Teilnahme am 11. Oktober gegen Irland in der NÖ Landeshauptstadt bestreiten. Diese Entscheidung hat der ÖFB am Dienstag bekannt gegeben. Damit diese Partie überhaupt stattfindet, müssen die Österreicherinnen aber zunächst im Play-off-Match am 6. Oktober im Glasgower Hampden Park gegen Schottland als Gewinnerinnen vom Platz gehen.