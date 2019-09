St. Pölten zu Besuch in Plovdiv: Wie geht Kulturhauptstadt?

Svetlana Kuyumdzhieva, künstlerische Leiterin der Kulturhauptstadt Plovdiv, fügt dem hinzu, dass man die Menschen in das Projekt Kulturhauptstadt miteinbeziehen solle. So könne man die Bedürfnisse der Menschen besser verstehen. Plovdiv habe als Europäische Kulturhauptstadt eine „tolle Entwicklung genommen, die wir in St. Pölten auch erreichen wollen“, meinte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner.

Eine der größten Herausforderungen im Zuge der Bewerbung war, bei gleichzeitiger Vorbereitung das Projekt den Menschen vorzustellen und sie davon zu überzeugen. Ein Prozess, der St. Pölten erleichtert wird. Die Bewerbung wird nämlich zu hundert Prozent vom Land Niederösterreich mitgetragen, wie auch im Landtag im Sommer beschlossen wurde.

Am 12. November entscheidet sich schließlich, ob St. Pölten in die Fußspuren Plovdivs tritt und zur Europäischen Kulturhauptstadt 2024 gekürt wird.

von Melanie Baumgartner