NÖ: Landeshauptstadt gibt Baugründe für neues Polizeizentrum frei

Mit dem nahenden Nationalratswahltermin soll das seit Jahren geplante und heftig diskutierte neue Sicherheitszentrum der Polizei in St. Pölten noch in absolut trockene Tücher gepackt werden. Ein wichtiger Schritt in Richtung Baustart für die neue zentrale Polizeidrehscheibe geht am kommenden Montag in der Sondersitzung des St. Pöltner Gemeinderats über die Bühne.