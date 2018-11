St. Pölten: Kulturhauptstadt kostet 80 Millionen

Dafür, so versichern Stadt und Land, werde das Geld auch gut angelegt. Vor allem die Kultur-Infrastruktur soll davon profitieren. Das Festspielhaus erhält einen barrierefreien Eingangsbereich und eine automatisierte Bühnentechnik, das Landestheater soll ebenfalls in neuem Glanz erstrahlen. Außerdem wird die Synagoge saniert, die in Zukunft verstärkt als Veranstaltungsort dienen soll. Der Klangturm, der längst nicht mehr klingt, wird um 4,5 Millionen Euro renoviert, zudem soll ein neues Haus für die Vermittlung von Kunst und kulturellen Kompetenzen an Kindern entstehen.

Im Herzen der Stadt steht außerdem eine Neugestaltung des Domplatzes an. Für die Planungen und Weiterführungen der archäologischen Ausgrabungen sind alleine im kommenden Jahr 1,5 Millionen Euro im Budget eingebucht.

Nachdem das Areal künftig autofrei werden soll, wird zudem der Bau einer Tiefgarage unter dem Bischofsgarten überlegt. Eine entsprechende Studie soll bis zum Frühjahr 2019 fertiggestellt sein.

Intensiv nachgedacht wird auch über eine bessere Anbindung des Regierungsviertels an die St. Pöltner Altstadt, damit beschäftigt sich nun eine eigene Arbeitsgruppe.

Die Entscheidung, welche österreichische Stadt den Titel erhält, soll im Herbst kommenden Jahres fallen. Ins Rennen gehen außerdem Bad Ischl und Dornbirn.