St. Pölten: Die Wahlkampftöne werden schärfer

In Niederösterreich stehen zwei ehemalige Innenminister an der Spitze der Landeslisten ihrer Parteien. Das Duell lautet Wolfgang Sobotka ( ÖVP) gegen Herbert Kickl ( FPÖ). Kein Wunder also, dass das Thema Sicherheit im laufenden Wahlkampf breiten Raum einnimmt.

Vor allem setzte es am Montag seitens der Volkspartei scharfe Attacken gegen den blauen Spitzenkandidaten Herbert Kickl. „Sicherheit braucht Konsequenz und nicht Provokation, Sprüche oder Reime. Ein blauer Teppich fängt keinen Einbrecher, ein Umbenennen von Asyl- in Ausreisezentren hält keine Schlepper ab und doppelt so viele Kabinett-Mitarbeiter erhöhen die Sicherheit nicht“, betonte Sicherheitssprecher Gerhard Karner.