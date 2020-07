St. Pölten: Betagte Damen abgezockt, Bandenchef vor Gericht

Er selbst bestreitet die Vorwürfe. Er sei zwar in Österreich gewesen, doch habe er sich auf der Flucht vor der deutschen Justiz befunden. Seine angeblichen Komplizen, die zum Teil schon Haftstrafen ausgefasst haben, würden ihn zu Unrecht beschuldigen.

"Rache"

„Es handelt sich um Rache“, erzählt er. Staatsanwalt Bien spricht hingegen von einer „erdrückenden Beweislage“. So wurden auf einem Mobiltelefon, das in der Nähe eines Tatorts gefunden wurde, DNA-Spuren des Angeklagten gefunden. Er habe zwar das Handy in Händen gehabt, doch für eine Straftat habe er es nicht verwendet, gibt der Angeklagte an.

Überhaupt, so sein Anwalt, spreche sein Mandant, der in Berlin lebe, nur Hochdeutsch, den regionale Dialekt in Niederösterreich könne er gar nicht. Nachfrage des Richters an den Angeklagten: „Wo sind Sie aufgewachsen?“ „In Bayern, Herr Richter“, antwortete der 32-Jährige.

Der Prozess wurde vertagt, es sollen noch weitere Zeugen befragt werden.