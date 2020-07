St. Pölten: „Lage ist stabil, keine Schließungswelle“

Die Corona-Krise hat auch die Wirtschaft in Niederösterreich voll getroffen. So ist die Zahl der Arbeitslosen in den vergangenen Monaten drastisch gestiegen, viele Betriebe sehen sich mit Existenzproblemen konfrontiert.

Nachfrage ist gegeben

Auch in der Landeshauptstadt St. Pölten sind allerorts leere Auslagenfenster zu sehen, allerdings haben sich in den vergangenen Wochen auch neue Betriebe angesiedelt. Vor allem im Gastro-Bereich hat sich einiges getan. „Die Lage ist stabil, es gibt keine Schließungswelle“, berichtet Stadtmarketing-Geschäftsführer Matthias Weiländer. Die Nachfrage nach Geschäftsflächen sei weiterhin absolut gegeben, eine Bilanz über das Corona-Jahr könne man sowieso erst mit Jahresende ziehen, so Weiländer.