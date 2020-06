Polizei warnt vor dem Neffentrick: Zwei Versuche im Mittelburgenland

Im Burgenland warnt die Polizei angesichts zweier kürzlich gescheiterter Betrugsversuche erneut vor dem sogenannten Neffentrick. Täter, die sich am Telefon als Angehörige ausgeben, versuchen dabei, potenziellen Opfern Geld herauszulocken. Im Bezirk Mattersburg erhielten am Freitag zwei Frauen derartige Anrufe von Unbekannten, berichtete die Landespolizeidirektion am Montag.

Beide Male gaben sich die Täter als Verwandte aus Deutschland aus, wobei beide Frauen tatsächlich Angehörige im Nachbarland haben. Das Geld werde dringend als Anzahlung zum Kauf einer Immobilie benötigt, hieß es diesmal.