Spur der Verwüstung: 31-Jähriger wütete mit Eisenstange in Neunkirchen

Mehrere Personen in Neunkirchen hatten gegen 22 Uhr Anzeige via Notruf erstattet, wonach eine schreiende und randalierende Person durch die Straßen zog und alles demolierte, was ihm in den Sinn kam.

Glasfronten von Möbelhaus zertrümmert

Als Bedienstete der Polizeiinspektion Neunkirchen am Einsatzort eintrafen, sahen sie einen Mann, der die Glasscheiben eines Geschäftes und Möbelhauses einschlug und wild um sich schrie. Als sich die Beamten näherten, flüchtete der Mann zu Fuß. Wenig später wurde er festgenommen.