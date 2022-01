Mutter und Kind mit Pkw niedergefahren: Lenkerin gestand Mordabsicht

Ein Teddybär im Schnee, daneben Kerzen und letzte Grüße an die Villacherin, 43, und ihren kleinen Sohn: An der Stelle, an der die Kärntnerin mit ihrem fünfjährigen Sohn von einem Auto niedergefahren und tödlich verletzt wurde, richteten Bekannte und Freunde seit Samstagabend eine kleine Gedenkstätte ein. Doch was als tragischer Unfall auf glatter Fahrbahn begann, entwickelte sich zu Mordverdacht: Sonntagnacht konnte die Pkw-Lenkerin, eine 37-Jährige aus Vorarlberg, erstmals von der Polizei befragt werden - und gestand, in Mordabsicht gehandelt zu haben.

Markus Kitz, Sprecher der Staatsanwaltschaft Klagenfurt, betonte, dass nun der Antrag auf Untersuchungshaft wegen zweifachen Mordverdachts gestellt wird. Derzeit liegt die Verdächtige noch im Klinikum Klagenfurt: Sie wurde am Samstag rund einen halben Kilometer von der Unfallstelle entfernt gefunden, ebenfalls schwer verletzt. Sie hatte tiefe Schnittwunden, die anfangs lebensbedrohlich waren. Sie musste auf die Intensivstation verlegt werden.

Eifersuchtsdrama

Zum Motiv lässt sich derzeit wenig sagen, nur soviel: Es dürfte sich um ein Eifersuchtsdrama handeln, die beiden Frauen hatten den selben Mann als Partner - er ist auch der Vater des getöteten Buben. Das Kind habe sie aber nicht töten wollen, beteuerte die Verdächtige: Sie habe es am Samstag gar nicht gesehen.