Donnerstagfrüh haben unbekannte Täter versucht, einen Geldautomaten im Bezirk Bruck an der Leitha zu sprengen. Für die Entschärfung ist sogar der Bahnverkehr gesperrt.

Beim dem Coup in Schrattenberg hatten die Täter einen gewaltigen Schaden hinterlassen

Sprengstoff-Alarm: Wieder Bankomat-Coup in Niederösterreich

Nach gleich drei Bankomat-Einbrüchen im Juli im Waldviertel und der Festnahme eines Hauptverdächtigen, ist es in der Nacht auf Donnerstag bereits zum nächsten Coup in Niederösterreich gekommen. Dieses Mal haben Kriminelle versucht einen Bankomaten in Haslau-Maria Ellend (Bezirk Bruck an der Leitha) zu knacken. Aktuell ist deshalb sogat der Bahnverkehr blockiert und die Bundesstraße 9 aus Sicherheitsgründen gesperrt. Auch das unmittelbar angrenzende Gemeindeamt ist von der Evakuierung durch die Polizei betroffen.

Entschärfer am Werk In der 2000-Seelen-Gemeinde im Bezirk Bruck an der Leitha haben unbekannte Täter das dortige Geldausgabegerät in der Raiffeisenbank ins Visier genommen. Wie Raimund Schwaigerlehner von der Landespolizeidirektion Niederösterreich bestätigt, handelt es sich um eine versuchte Bankomatsprengung. "Es wurde sofort eine Fahndung der Polizei eingeleitet, aber die Täter konnten entkommen", sagt Schwaigerlehner. Donnerstagfrüh war der Entschärfungsdienst des Innenministeriums und Tatort-Spezialisten vor Ort. Es musste überprüft werden, ob sich noch explosive Stoffe in oder am Gerät befanden. Der Bereich wurde aus Sicherheitsgründen abgeriegelt und ein Sperrkreis gezogen. Die Ermittlungen in dem Fall hat das NÖ Landeskriminalamt übernommen.

Verdächtige Kabeln entdeckt Weil verdächtige Kabeln an dem Geldautomaten angebracht sind, wird auch Sprengstoff an dem Gerät vermutet. "Es musste deshalb eine großräumige Sperre des Areals erfolgen", so Schwaigerlehner. Schienenersatzverkehr Wegen der behördlichen Sperre sind zwischen dem Bahnhof Fischamend und Regelsbrunn bis voraussichtlich 11:30 Uhr keine Zugfahrten möglich, berichtet die ÖBB. Deshalb wurde ein Schienenersatzverkehr zwischen Fischamend Bahnhof und dem Bahnhof Regelsbrunn eingerichtet. "Planen Sie in diesem Bereich derzeit bis zu 45 Minuten mehr Reisezeit ein. Bitte beachten Sie, dass das Platzangebot begrenzt sein kann, und nutzen Sie daher nach Möglichkeit auch alternative Reisemöglichkeiten", so die Auskunft der ÖBB.

Im vergangenen Juli waren Bankomat-Knacker in Drosendorf im Waldviertel an zwei Geldautomaten gescheitert. Kurz darauf hat eine Bande die Raiffeisenbank in Schrattenberg im Bezirk Mistelbach heimgesucht und den Bankomaten im Foyer gesprengt. Der angerichtete Schaden ist enorm. Nur wenige Stunden nach der Flucht der Bande, hat die tschechische Polizei im Raum Klatovy (Klattau) südlich von Pilsen einen der Verdächtigen in einer spektakulären Aktion aus dem Verkehr gezogen. Der 32-jährige Holländer Alexander M. ist mittlerweile nach Österreich ausgeliefert.