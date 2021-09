SPÖ will Lkw-Maut auf allen Straßen Niederösterreichs

Die Maut solle rund eine halbe Milliarde Euro einbringen, wovon 20 Prozent an den Straßenerhalter – also an Gemeinden und Länder – und 80 Prozent an den Bund fließen sollen. Schnabl will die Einnahmen zweckwidmen für „sinnvolle Klimainvestitionen“ wie den Ausbau des öffentlichen Verkehrs und der Auffahrtsrampen für Lkw an Bahnhöfen, um „Lastwagen verstärkt von der Straße auf die Schiene zu bekommen.“