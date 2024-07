Sperrgebiet ignoriert: Wanderer im Waldbrandgebiet auf Rax in Bergnot

Der Mittagstein über Reichenau an der Rax gleicht einer bizarren Filmkulisse . Obwohl das Gebiet seit dem verheerenden Waldbrand im Herbst 2021 als behördliches Sperrgebiet für Wanderer tabu ist, verirren sich laufend Sparziergänger und Kletterer auf den Berg.

Am Mittwoch musste die Bergrettung bereits zum zweiten Mal binnen 48 Stunden ausrücken.

Nachdem am Montag ein 47-jähriger Deutscher und dessen 13 Jahre alter Sohn am Mittagstein im niederösterreichischen Rax-Schneeberg-Gebiet in Bergnot geraten waren und von der Bergrettung samt Hubschrauber gerettet werden mussten, wiederholte sich zwei Tage später erneut dieses Schauspiel.

Die Einsatzkräfte wurden Mittwochnachmittag von einer 31-jährigen Frau aus Gloggnitz (Bezirk Neunkirchen) alarmiert. Sie hatte am behördlich gesperrten Jagdsteig die Orientierung verloren und konnte im felsdurchsetzten Steilgelände weder vor noch zurück.