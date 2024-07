Mit Handy navigiert: 47-Jähriger und Sohn in NÖ in Bergnot geraten

Ein 47-jähriger Deutscher und dessen 13 Jahre alter Sohn sind am Montag am Mittagstein im niederösterreichischen Rax-Schneeberg-Gebiet in Bergnot geraten. Polizeiangaben vom Dienstag zufolge war das Duo auch durch die Navigation mit einer Handy-App im unwegsamen Gelände gelandet. Letztlich wurden die Wanderer per Hubschrauber mittels Tau gerettet und unverletzt ins Tal geflogen. Die Kosten für den Einsatz werden in Rechnung gestellt, auf den Vater wartet auch eine Anzeige.