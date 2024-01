Für die Einsatzkärfte auf der Rax herrscht derzeit Hochbetrieb. Am Samstag stürzte eine 62-jährige Rodelfahrerin zwischen Siebenbrunnenkessel und Preiner Gscheid. Sie zog sich dabei an beiden Knöcheln Verletzungen zu. Da der Notarzthubschrauber die Bergung aufgrund des starken Windes nicht durchführen konnte, wurde die Frau von der Bergrettung mittels Akja zum Preiner Gscheid abtransportiert und dort der Rettung übergeben.

Am Sonntag musste die Bergrettung zu vier Einsätzen ausrücken. Gegen 12 Uhr erlitt ein 59-jähriger Wiener im Bereich Siebenbrunnenkessel bei einem Sturz eine Rippenfraktur. Am frühen Nachmittag benötigte eine 50-jährige Niederösterreicherin in der Nähe des Ottohauses aufgrund einer schweren Handverletzung infolge eines Sturzes Hilfe.