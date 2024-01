Gegen Baum gekracht: Skifahrerin (57) starb in Niederösterreich

Im Skigebiet der Gemeindealpe (Bezirk Lilienfeld) ist eine Skifahrerin am Samstagvormittag von der Piste abgekommen und in einen Baum gekracht. Die 57-Jährige starb noch an der Unfallstelle, der herbeigerufene Notarzt konnte nur noch den Tod der Frau feststellen, teilte die Landespolizeidirektion Niederösterreich mit.

