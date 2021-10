Spenden nach dem Tod kann sich jeder Fünfte vorstellen

Was passiert nach dem Tod mit dem Erbe, wenn kein Testament verfasst wurde? Richtig, es geht an die Kinder, den Ehepartner oder je nach Familienstand an weitere Verwandte. Doch wenn keine gesetzlichen Erben gefunden werden können, geht der gesamte Besitz an den Staat.

Spenden nach dem Tod

Allerdings gibt es eine weitere Option, welche oft außer Acht gelassen wird. Man kann seine Hinterlassenschaften nicht nur an Personen, sondern auch an Organisationen weitergeben. Mittels Testamentspenden gehen Geld oder auch Besitz an gemeinnützige Verbände. Insgesamt knapp 70 Millionen Euro werden so jährlich in Österreich vermacht. Die Initiative „Vergissmeinnicht“ setzt sich seit 2012 dafür ein, die österreichische Bevölkerung über Testamente und insbesondere Testamentspenden, zu informieren. „16 Prozent der über 40-jährigen Österreicherinnen und Österreicher können sich vorstellen, gemeinnützige Organisationen im Testament miteinzubeziehen, aus Niederösterreich sogar 19 Prozent“, erzählt Markus Aichelburg, Projektleiter von Vergissmeinnicht.

Aber warum entscheiden sich Menschen dazu, eine Testamentspende zu tätigen? Der häufigste Beweggrund ist für 51 Prozent der Niederösterreicher der Wunsch, auch nach dem Tod etwas Gutes zu tun, 25 Prozent geben an, einen persönlichen Bezug zu einer bestimmten Organisation zu haben und diese weiterhin unterstützen zu wollen. Die Möglichkeit der Testamentspende ist insbesondere für kinderlose Personen interessant. In diesem Fall wird die Organisation „zum Substitut für die Familie“, erklärt Aichelburg.