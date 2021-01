Später Saisonstart mit Schichtbetrieb

Winterliche Kälte und Naturschnee brachten die Wende. Im Grenzland zwischen Nieder- und Oberösterreich herrscht Entspannung. Die Familienskigebiete auf der Forsteralm bei Gaflenz (OÖ) und am Königsberg bei Hollenstein (NÖ) können am morgigen Sonntag endlich die Saison starten.

Nach der Insolvenz der Forsteralm im vergangenen Frühjahr haben zwölf Gemeinden und das Land OÖ grenzübergreifend ein Rettungspaket geschnürt und neue Strukturen geschaffen. Die Corona-Pandemie und Warmwettereinbrüche behinderten aber einen Betriebsstart und ließen die Verantwortlichen bereits fast verzweifeln. Sah man in der letzten Adventswoche an einem Tag auf den Webcams der Forsteralm noch Skitourengeher auf an sich gesperrten Pisten ins Tal schwingen, so ließ bis zum nächsten Tag eine Warmwetterfront den mühsam aufgebauten Schneeteppich wieder schmelzen.