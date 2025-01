50 neue Kunden pro Woche: Sozialmarkt Wiener Neustadt braucht mehr Platz

Weihnachtsurlaub gönnte sich Franz Lechner heuer keinen. Dafür blieb keine Zeit. In wenigen Tagen musste sein Sozialmarkt in Wiener Neustadt auf das neue Areal in der Waldschulgasse übersiedelt werden. Aus zuletzt drei Standorten wurde ein gemeinsamer, rund 400 Quadratmeter großer. "Möglich war das nur durch meine ehrenamtlichen Helfer", weiß Lechner. Insgesamt rund 40 solcher unbezahlten Arbeitskräfte packen mit an, wenn Hilfe benötigt wird. Und das ist sehr oft der Fall.

"Sind regelrecht gestürmt worden"

Denn der Zustrom an Kunden sei gewaltig, erzählt der 58-Jährige. Mehr als 5.000 registrierte Mitglieder aus dem südlichen Niederösterreich und auch aus dem Burgenland zählt der Sozialmarkt bereits. "Jeden Tag kommt mindestens ein neuer dazu", so Lechner. Zuletzt seien es sogar rund 50 pro Woche gewesen. "Es ist unglaublich, was sich abgespielt hat", ist er fassungslos über die ersten Tage nach der übersiedlungsbedingten Sperre während der Weihnachtsfeiertage. "Wir sind regelrecht gestürmt worden."