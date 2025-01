SPÖ will zusätzliche 1,5 Milliarden Euro für die Gemeinden in NÖ

Mit den Gemeinderatswahlen am 26. Jänner im Blick, hatte der Verband sozialdemokratischer Gemeindevertreter (GVV) in NÖ am Donnerstag zum Neujahrsempfang nach Ybbs an der Donau in den Bezirk Melk geladen.

Mit Bundesparteichef Andreas Babler, Landesparteivorsitzenden Sven Hergovich und Landesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig war auch die SPÖ-Spitze bei der Veranstaltung vertreten, die von rund 500 Mandataren besucht wurde.