Augentumor: Krebszentrum in NÖ liefert Durchbruch bei Behandlung

"Nach anfänglicher Skepsis überweist uns mittlerweile jede Radioonkologie Österreichs Patienten“, so Hug. National sei das Zentrum gut in die onkologische Therapielandschaft integriert. Besonders für mittel- und osteuropäische Länder sei man eine wichtige Anlaufstelle, da es in diesen Regionen noch kein vergleichbares Institut gibt, sagt der Professor.

Keine verstümmelnden Operationen

Wie eine neue Studie von MedAustron beweist, habe man mit der speziellen Protonen-Bestrahlung von großen Tumoren im Becken oder an der Wirbelsäule ebenfalls ausgezeichnete Erfolge erzielt, ohne dass dafür eine "verstümmelnde Operation“ notwendig ist, erklärt Hug.

MedAustron sei mittlerweile das größte Zentrum für die Behandlung von Krebserkrankungen bei Kindern und Jugendlichen in Österreich. "Wir bestrahlen bereits Gehirntumore bei Kindern unter zwei Jahren“, sagt der Ärztliche Direktor.

Wegen der großen Zahl an Kindern und Jugendlichen, die in Wiener Neustadt behandelt wird, hat die Ronald McDonald Kinderhilfe bereits vier Wohnungen für die kleinen Patienten und ihre Angehörigen in der Nähe des Krebsforschungszentrums eingerichtet, erklärt Schneeberger. Denn die Behandlung bei MedAustron nimmt mehrere Wochen in Anspruch. Im Durchschnitt seien pro Patient 22 Bestrahlungseinheiten nötig, erklärt Hug.