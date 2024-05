Sozialgreissler in Korneuburg schließt: Was die Helfer an ihre Grenzen bringt

Schwierigkeiten, die man auch in den soogut-Sozialmärkten kennt. Neben anderen Hilfsorganisationen und privaten Initiativen betreibt die Initiative zehn Sozialmärkte in Niederösterreich, ebenso wie zehn mobile Verkaufsstellen. Wer weniger als 1.572 Euro pro Monat verdient, darf das Angebot nutzen.

Der Bedarf an leistbaren Lebensmittel steigt also stetig. Im Gegenzug würden jedoch aufgrund technologischer und logistischer Fortschritte, die zur Nachhaltigkeit beitragen – wie beispielsweise die Initiative "To good to go" -, immer weniger Lebensmittel für soziale Einrichtungen übrig bleiben.

"Diese Entwicklung ist grundsätzlich positiv, birgt jedoch die Herausforderung, die immer größer werdende Anzahl an Menschen, die sich den Lebensalltag nicht mehr leisten können, zu versorgen", macht Oswald bewusst. Es brauche demnach neue Wege, um Armutsbetroffene mit Lebensmitteln zu versorgen – auch im Sinne ihrer Eigenverantwortung und einer Integration in die Gesellschaft. "Es gilt, sie in ihrer Selbstständigkeit zu unterstützen", so die Sprecherin.