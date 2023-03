Soroptimistinnen setzen sich mit Konzert für Frauenrechte ein

Musik für Genießer

„Das Konzert fand seither jedes Jahr statt. Nur in den beiden Corona-Jahren mussten wir aussetzen“, erzählt Christa Niederhammer, Sprecherin des Clubs. Umso mehr freut man sich auf das nunmehr 18. Benefizkonzert, das am 26. März um 19 Uhr stattfindet. Diesmal stehen unter dem Titel „Frühling in Stockerau“ zwei herausragende Geigerinnen auf der Bühne des Veranstaltungszentrums Z2000: Maria Ehmer und Anna Knopp. Auf der Viola spielt Philharmoniker Michael Strasser, Josef Niederhammer, Professor an der Musikuniversität, musiziert am Kontrabass.

Das Besondere an dem Konzert ist aber auch das Programm. „Wir setzen auf Genießerprogramme, trotz höchster Qualität“, sagen die Clubschwestern. Launige Kommentare und Hintergründe zu den Stücken liefert Josef Niederhammer. Karten sind beim Bürgerservice Stockerau (02266/67689) erhältlich.